Akin Oezer wird Trainer beim TSV Landau in der Fußball-C-Klasse Ost. Er sagt: „Mich haben Infrastruktur und klares Konzept der neuen Vorstandschaft überzeugt. Wir wollen aufsteigen.“ Oezer, der fünf Jahre beim SV Viktoria Herxheim in der Verbandsliga spielte, kommt vom FC Bavaria Wörth. Er coachte die Bavaren in den vergangenen fünf Jahren und stieg mit ihnen in die A-Klasse auf. Beim TSV stehen drei Neuzugänge fest. Safak Metin und Denis Thomas kommen von der SpVgg Edenkoben. Thomas ist mit 34 Treffern Torschützenkönig der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt. Von der SG Rohrbach/Impflingen kehrt Erhan Metin zurück. „Weitere Neuzugänge aus der A- und B-Klasse werden folgen“, so Oezer.