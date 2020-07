Kurz sind die Derby-Wege des SV Gommersheim, SV Altdorf-Böbingen und SV Weingarten in der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt, in der, aufgeteilt in zwei Staffeln, ab September gespielt werden soll.

In der zweigliedrigen Variante sind die drei Vereine mit SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld, TSG Deidesheim, TuS Diedesfeld, SG Mußbach und VfB Iggelheim in der West-Staffel, die anderen acht Mannschaften treten im „Osten“ an. Die SpVgg Edenkoben taucht nicht auf, sie spielt in der C-Klasse.

Besonderheit für die Klasse: In einer Auf- und Abstiegsrunde (jeweils zwei Partien nur noch gegen die jeweils vier Teams der anderen Gruppe) wird ein Aufsteiger ermittelt, der Zweite geht in die Relegation. Alle anderen Klassen spielen Hin- und Rückrunde. Die B-Klasse ist in drei Staffeln mit je elf Mannschaften geteilt, die C-Klasse in drei Staffeln mit elf oder zehn Mannschaften.

Der TuS Maikammer spielt in der zweiten B-Klasse-Staffel, die TSV Lingenfeld und der FC Lustadt II sind zusammen in der dritten Staffel. In der C-Klasse ist Edenkoben in einer Staffel mit Altdorf/Böbingen II, Edesheim/ Roschbach/Hainfeld II und Gommersheim II. Der ASV Schwegenheim, SV Freisbach und TV Westheim treffen in der Staffel II aufeinander, in der dritten Staffel sind unter anderem der TuS St. Martin und die SG Kirrweiler/Venningen.

Aus den B- und C-Klasse-Gruppen steigt jeweils der Erste auf. In der A-Klasse gibt es mindestens einen und höchstens vier Absteiger. In der B-Klasse beträgt das Verhältnis 2:5. Doch auch hier ist laut Kreisvorsitzendem Klaus Karl das Modell mit Auf- und Abstiegsrunde noch nicht vom Tisch.

Der Auftakt soll am ersten September-Wochenende erfolgen. Pokalspiele sind laut Karl ab 15. August möglich. Während der Weingartener nun die Staffelsitzungen terminiert, gelte es für die Vereine, das Hygienekonzept durchzusetzen. Offene Fragen gebe es viele: Nutzung von Duschen und Kabinen, Zuschauer, Desinfektion, Registrierungen.

81 Mannschaften spielen im Kreis Rhein-Mittelhaardt. Beim Abbruch der Runde wegen Corona waren es 84 Mannschaften.