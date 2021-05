Als Akin Özer vor fünf Jahren als Trainer zum FC Bavaria Wörth ging, wollte er ihn mitnehmen. Doch Christian Becht wollte nicht mit. In Rheinzabern, mit neun Jahren begann er in der E-Jugend des SV Olympia mit dem Fußball, hat er es von zu Hause nur 50 Meter bis zum Sportplatz.

„Ich würde es Heimatliebe nennen“, sagt der 33 Jahre alte Lackierer. Er freut sich immer, wenn Jungs aus der Jugend hochkommen und weiter im Verein spielen.

Lackierer hat er in Minderslachen gelernt. Nach beruflichen Stationen bei Daimler-Benz und Michelin arbeitet er seit über zehn Jahren bei Keramik Schnorr in Rheinzabern. Im Römerdorf ist er aufgewachsen, dort lebt er mit seiner Frau und dem eineinhalbjährigen Sohn Jannis.

„Aufstieg“ mit Trainer Hans Esswein

In allen Nachwuchsteams spielte er Libero. Es gab Spielgemeinschaften mit dem SV Hatzenbühl, FC Leimersheim und FC Viktoria Neupotz. Teamkameraden waren Markus Wünstel (TSG Jockgrim) und Marco Beideck (SV Hatzenbühl). Als er zur Aktivität stieß, hießen die Trainer Roland Wolf und Michael Sommer. Becht spielte in der zweiten Mannschaft unter Trainer Hans Esswein. 2014 wurde Esswein zum Trainer der ersten Mannschaft befördert, fortan spielte auch Becht dort. Er sagt: „Hans hat mich am meisten geprägt und mich immer unterstützt. Zudem hat er mich von der Liberoposition in den Sturm beordert.“

Seit dieser Zeit agiert Becht in der Offensivreihe auf der rechten Seite. Gleich im ersten Jahr gelang der Einzug ins Pokalfinale, die Olympioniken verloren in Freckenfeld gegen die TSG Jockgrim mit 2:6. Es gab immer wieder mal Anfragen von anderen Vereinen. Aktuell pendelt er zwischen der ersten und zweiten Mannschaft, die ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz der C-Klasse Ost, Gruppe Ost, steht. Dort belegt er mit sechs Treffern den zweiten Platz der Torjägerliste. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte er 20 Tore.

Frau und Sohn immer dabei

Becht ist im Mannschaftsrat und zweiter Kapitän. Für ihn ist es selbstverständlich, auch außerhalb des Platzes mit anzupacken. Dies kann ein Arbeitseinsatz rund um das Sportgelände sein oder der Zeltaufbau für die Dorfmeisterschaft. Er kümmert sich um die Trikots. Sie werden schmutzig mitgenommen und zu jedem Spiel wieder gewaschen gebracht. Mutter Rita ist Trikotfrau des Vereins. Mit ihrem Mann Hans, der 2019 gestorben ist, hat sie neun Jahre lang zu den Trainings- und Spieltagen das Vereinsheim bewirtschaftet.

Ans Aufhören denkt Becht noch nicht. Er möchte noch einige Jahre spielen. Frau und Sohn sind immer dabei. Der kleine Jannis springt in jeder Pause auf den Platz. „Die Zuschauer sagen, der ist heute schon besser als ich“, so Becht lachend. Zu seinem zweiten Geburtstag will er ihm eine Mitgliedschaft beim SVO schenken.

Pizza und Dampfnudeln

In der Corona-Pause will er regelmäßig joggen gehen. Beim Sport selbst hat er sich bisher lediglich einen Bänderriss im Fuß zugezogen. Vor sieben Jahren kam es bei privaten Arbeiten zu einem Bandscheibenvorfall, der ihn zu einem halben Jahr Zwangspause verdonnerte.

„Auf Christian ist immer Verlass. Er hat einen präzisen Schuss und kann ein Spiel lesen. Er bringt sich immer wieder in Räume, in denen er für Gefahr sorgen kann“, sagt SVO-Trainer Daniel Ochsenreither über Becht, der Pizza, Dampfnudeln und Havanna-Cola mag.