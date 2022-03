Freiburg (dpa) - Der FSV Zwickau kann in der 3. Fußball-Liga nicht mehr gewinnen. Am Samstag mussten sich die Westsachsen beim SC Freiburg II mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Das Tor des Tages markierte Vincent Vermeij bereits nach vier Minuten. Nach der dritten Niederlage in Serie verbleibt Zwickau auf Tabellenplatz 14 und befindet sich weiter im Kampf um den Klassenverbleib.

Gegen die seit nunmehr acht Spielen ungeschlagenen Freiburger begannen die Schwäne furios und hatten nach zwei Minuten bereits zwei Eckbälle auf ihrem Konto. Doch dann kassierten die Gäste das 0:1. Zwar versuchte das Team von Trainer Joe Enochs schnell den Ausgleich zu markieren, doch das Angriffsspiel war nicht variabel. So wurden die Zwickauer lediglich durch Distanzschüsse gefährlich.

Nach der Pause hatte zunächst Freiburg mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Johannes Brinkies im FSV-Tor reagierte mehrfach stark. Auch sein Gegenüber Noah Atubolu rückte öfter in den Blickpunkt und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich. Kurz vor Schluss rettete der Pfosten den Freiburger Sieg, als Marco Schikoras Schuss abgefälscht wurde.

