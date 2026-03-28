In wenigen Tagen ist Ostern, aber das Wetter fühlt sich an wie tiefster Januar. Autofahrer müssen auf den Straßen Acht geben.

Stuttgart (dpa/lsw) - An die Suche von Ostereiern ist da noch gar nicht zu denken: Im Baden-Württemberg bleibt es vorerst klirrend kalt, nass, glatt und teils weiß: Laut Deutschem Wetterdienst steht ein wechselhaftes Wochenende mit Frost, Regen und Schnee an.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verdichten sich zum Start die Wolken und von Nordwesten setzt Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf auf etwa 800 bis 600 Meter. Die Temperaturen erreichen nur 4 bis 8 Grad, im Bergland um 2 Grad – dort wird es auch rutschig auf den Straßen.

Am Nachmittag bis Sonntagvormittag wird es sogar noch winterlicher: Oberhalb von rund 600 Metern sind 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee möglich, in Lagen über 800 Metern sogar bis zu 10 Zentimeter. Besonders im Bergland droht Glätte durch Schnee und Matsch, in tieferen Lagen durch überfrierende Nässe.