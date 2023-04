Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Reutlingen sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden - darunter ein siebenjähriges Kind. Nach bisherigem Kenntnisstand sei eine 39-Jährige mit ihrem Jeep von Metzingen kommend in Richtung Sondelfingen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen.

Reutlingen (dpa/lsw) - Darin saßen ein 42 Jahre alter Fahrer, seine 36 Jahre alte Beifahrerin und ein sieben Jahre altes Kind. Sie wurden durch die Wucht des Aufpralls eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Danach wurden sie ebenso wie die schwer verletzte 39-Jährige in Kliniken gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Strecke komplett gesperrt. Warum die Autofahrerin von ihrer Spur auf der L378a abkam, wurde noch ermittelt.

Mitteilung der Polizei