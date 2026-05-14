Ein Mann und eine Frau sind mit einem Wohnmobil unterwegs. Dann kommt ihnen eine junge Autofahrerin mit ihrem Wagen entgegen – mit schwerwiegenden Folgen.

Altshausen (dpa/lsw) - Beim Frontalzusammenstoß eines Wohnmobils mit einem Auto auf der Bundesstraße 32 bei Altshausen im Landkreis Ravensburg sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Polizeiangaben zufolge geriet die 20-jährige Fahrerin des Wagens aus zunächst unbekannter Ursache auf die Spur des Wohnmobils und prallte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Der 56 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils und seine 58-jährige Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeschlossen, Rettungskräfte befreiten die beiden. Ein Rettungshubschrauber flog den 56-Jährigen ins Krankenhaus, die Beifahrerin kam mit einem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik. Die beiden wurden schwer verletzt. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.