Baden-Württemberg Frontalzusammenstoß von Wohnmobil und Auto – drei Verletzte

Rettungshubschrauber
Der verletzte Wohnmobilfahrer wurde ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Ein Mann und eine Frau sind mit einem Wohnmobil unterwegs. Dann kommt ihnen eine junge Autofahrerin mit ihrem Wagen entgegen – mit schwerwiegenden Folgen.

Altshausen (dpa/lsw) - Beim Frontalzusammenstoß eines Wohnmobils mit einem Auto auf der Bundesstraße 32 bei Altshausen im Landkreis Ravensburg sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Polizeiangaben zufolge geriet die 20-jährige Fahrerin des Wagens aus zunächst unbekannter Ursache auf die Spur des Wohnmobils und prallte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Der 56 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils und seine 58-jährige Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeschlossen, Rettungskräfte befreiten die beiden. Ein Rettungshubschrauber flog den 56-Jährigen ins Krankenhaus, die Beifahrerin kam mit einem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik. Die beiden wurden schwer verletzt. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

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