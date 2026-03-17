Ein Überholversuch endet für drei Frauen im Krankenhaus. Was die Polizei zu dem Unfall im Landkreis Günzburg sagt.

Burgau (dpa) - Mindestens zwei Menschen sind durch einen Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr im Landkreis Günzburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 60-Jährige nach einem Überholmanöver mit ihrem Auto ins Schlingern gekommen. Daraufhin geriet sie bei Burgau auf die Gegenspur, wo ihr Fahrzeug mit dem Wagen einer 19-Jährigen zusammenstieß.

Die beiden Fahrerinnen erlitten einem Polizeisprecher zufolge schwere Verletzungen. Eine 16 Jahre alte Beifahrerin im Wagen der jungen Erwachsenen wurde ebenfalls verletzt - wie schwer war bislang unklar. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber. Gegen die 60-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.