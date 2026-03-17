Baden-Württemberg Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver – drei Verletzte

Rettungshubschrauber
Kurz nach dem Unfall ist ein Rettungshubschrauber ausgerückt. (Symbolbild)

Ein Überholversuch endet für drei Frauen im Krankenhaus. Was die Polizei zu dem Unfall im Landkreis Günzburg sagt.

Burgau (dpa) - Mindestens zwei Menschen sind durch einen Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr im Landkreis Günzburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 60-Jährige nach einem Überholmanöver mit ihrem Auto ins Schlingern gekommen. Daraufhin geriet sie bei Burgau auf die Gegenspur, wo ihr Fahrzeug mit dem Wagen einer 19-Jährigen zusammenstieß.

Die beiden Fahrerinnen erlitten einem Polizeisprecher zufolge schwere Verletzungen. Eine 16 Jahre alte Beifahrerin im Wagen der jungen Erwachsenen wurde ebenfalls verletzt - wie schwer war bislang unklar. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber. Gegen die 60-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

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