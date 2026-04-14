Ungeklärte Ursache, tödliche Folgen: Nach einem Frontalcrash nahe Babenhausen stirbt ein junger Fahrer sofort, der andere im Krankenhaus. Ein Hund wird gerettet.

Babenhausen (dpa) - Nach einem Frontalzusammenstoß in Schwaben sind zwei Autofahrer gestorben. Einer davon - ein 25-Jähriger - starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der andere Fahrer, ein 54-Jähriger, kam zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend bei Babenhausen (Landkreis Unterallgäu). Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Ein Hund, der sich im Auto des 54-Jährigen befand, wurde von der Feuerwehr befreit. Das Tier kam in eine Tierklinik.