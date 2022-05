Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Samstag in Pforzheim ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 44-Jährige wollte links abbiegen und fuhr dabei auf den falschen Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Sie prallte mit dem Wagen einer 27-Jährigen zusammen, die mit ihrem dreijährigen Kind unterwegs war.

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Mutter und ihr Kind wurden leicht verletzt, die 44-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Autos war so groß, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Polizeimeldung