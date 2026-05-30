Viel Blech, kaum Verletzte: Ein waghalsiger Überholversuch endet mit einem Unfall. Die Beteiligten haben Glück.

Böhmenkirch (dpa/lsw) - Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat mit einem riskanten Überholmanöver bei Böhmenkirch (Landkreis Göppingen) einen Unfall mit einem Linienbus und zwei weiteren Autos verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde der 31-Jährige leicht verletzt, die anderen insgesamt elf Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Demnach überholte der Autofahrer am Mittag trotz Überholverbots und durchgezogener Mittellinie in einer Rechtskurve gleichzeitig einen Wagen und einen Linienbus. Als er wieder einscheren wollte, stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Mannes über die Fahrbahn geschleudert und prallte anschließend noch gegen den zuvor überholten Wagen. Dieser wurde eine Böschung hinunter in ein angrenzendes Feld gedrückt. Auch der Linienbus wurde beschädigt.

Der Zusammenstoß endete glimpflich: Mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber rückten zwar zur Unfallstelle aus, doch die meisten Einsatzkräfte konnten ohne Patienten wieder abrücken. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 75.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang voll gesperrt.