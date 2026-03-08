Deutliche Zuwächse für die AfD bei der Landtagswahl: Ihr Spitzenkandidat spricht von einem klaren Wählerwunsch und sieht den Ball bei der CDU.

Stuttgart (dpa) - AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier sieht in dem Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg einen klaren Wählerwunsch hin zu einem politischen Kurswechsel. «Eines ist doch jetzt bei dieser Wahl ganz deutlich geworden: Baden-Württemberg will eigentlich eine konservative Mehrheit», sagte er im ZDF. «Die CDU und die AfD hätten gemeinsam genug Stimmen für diese konservative Politik.» Die Wähler hätten zum Ausdruck gebracht, keine grüne Politik zu wollen, sagte der Co-Landeschef seiner Partei.

«Manuel Hagel und die CDU hätte(n) jetzt alle Möglichkeiten zu sagen: Es ist Zeit für eine Veränderung und Schluss mit grüner Politik», erklärte Frohnmaier. «Ansonsten werden wir das neue Detroit, und das wollen wir nicht», fügte er mit Blick auf den Niedergang der US-Autoindustrie und die Bedeutung der deutschen Branche für Baden-Württemberg hinzu.

Die AfD hat ihr Ergebnis der Landtagswahl 2021 laut den Hochrechnungen von ARD und ZDF fast verdoppelt und kommt demnach auf knapp 18 Prozent. Dass die CDU mit der Partei koaliert, gilt aber als ausgeschlossen.