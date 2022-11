Frivole Lieder, Couplets und rasante Wortspielereien prägen die Auftritte von Robert Kreis. Die Ein-Mann-Show am Flügel gastiert am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, auf Einladung des Landauer Kulturvereins Altstadt im Alten Kaufhaus mit einer Hommage an die 1920er-Jahre.

Dass Faschisten und Kriegstreiber Musik unterdrücken, weil sie deren „zersetzende“ Wirkung auf die Moral fürchten, hat in Nazi-Deutschland dazu geführt, dass eine sehr lebendige Unterhaltungskultur zerstört wurde und Künstler verfolgt wurden. Einer der ersten, der Musik der Goldenen Zwanziger nach dem Krieg wieder auf die Bühne gebracht hat, war Robert Kreis. „Ganz besonders wichtig ist es für mich das Erbe der jüdischen Künstlerinnen und Künstler dieser Zeit zu bewahren, um damit die Erinnerung an das jüdische Kulturgut dieser Zeit aufrecht zu erhalten“, sagt er über sein Programm.

Seit fast 50 Jahren hat sich der niederländische Kabarettist, Entertainer und Pianist dieser Epoche mit Haut und Haar verschrieben. Sie sei so viel intelligenter und pfiffiger als die simpel gestrickte Unterhaltung der muffigen 50er-Jahre. Dieser Humor, den sich die Menschen selbst in den schlimmen Notzeiten der Weltwirtschaftskrise bewahrten, der fehle ihm in den meisten Rückschauen auf den 20er – selbst einer gefeierten Serie wie „Babylon Berlin“, hat er in einem „Spiegel“-Interview erzählt.

Entdeckt von Alfred Biolek

Die Kultur der Weimarer Republik ist Kreis’ Lebensthema. „Schon während meiner Theaterausbildung in Den Haag entdeckte ich in Antiquariaten und auf Trödelmärkten Spuren vergessener jüdischer Künstler in Form von Schellackplatten“, sagt er. Die Texte der Lieder und Couplets seien so stark, dass ihr Witz heute noch zünde. Da gebe es sehr viel mehr als die großen Hits wie „Mein kleiner grüner Kaktus“. Robert Kreis hat es vor allem auf die schlüpfrigen, frivolen Lieder abgesehen.

Entdeckt wurde der Niederländer von Alfred Biolek, der ihn in seiner TV-Show „Bios Bahnhof“ auftreten ließ. „Lange Zeit habe ich in meinen Programmen als einziger die damalige Weltmetropole Berlin wiederaufleben lassen.“ In der Tat war er Vorbild für andere wie Max Rabe und das Palastorchester. Auch Kreis ist zuerst mit Orchester aufgetreten, doch seit Langem ist er als Alleinunterhalter am Klavier unterwegs.

Geboren auf Java

Geboren ist Robert Kreis 1949 auf Java, das bis vier Jahre davor noch niederländische Kolonie war. Bis heute habe er Heimweh nach dem Inselarchipel, aus dem Indonesien hervorging. Dass es ihm gefiel, Menschen zu amüsieren, habe er festgestellt, als er als Pianist auf großen Schiffen der Holland-Amerika- und Holland-Afrika-Linien die Passagiere unterhielt.

Karten gibt es unter ticket-rheinpfalz.reservix.de