Junioren-Nationalspieler Nils Röller wechselt zum Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen. Der Kreisläufer kommt vom Drittligisten TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg und unterschrieb bei den Schwaben einen Einjahresvertrag, wie der Club am Freitag mitteilte.

Göppingen (dpa/lsw) - Röller spielte in der Vorsaison dank eines Zweitspielrechts auch für den Göppinger Liga-Konkurrenten TVB Stuttgart. Bei seiner neuen Station erhält er ebenfalls ein Doppelspielrecht. Röller könnte auch beim Kooperationspartner VfL Pfullingen zum Einsatz kommen. Wegen der Mehrfachbelastung durch die Teilnahme am Europapokal entschieden sich die Verantwortlichen dazu, den Kader breiter aufzustellen, heißt es in einer Mitteilung.



Vereinsmitteilung