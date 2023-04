Hildesheim (dpa/lsw) - Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben das frühe Aus in den Playoffs der Bundesliga abgewendet und ein entscheidendes drittes Spiel in der Viertelfinal-Serie erzwungen. Sechs Tage nach der 2:3-Heimniederlage setzte sich das Team von Trainer Mark Lebedew am Samstagabend auswärts mit 3:1 (27:25, 21:25, 25:18, 25:23) nach Sätzen gegen die Helios Grizzlys Giesen durch. Michal Superlak war mit 18 Punkten der erfolgreichste Spieler der Partie.

