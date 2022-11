Die Bundesliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind mit einem knappen Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Das Team von Trainer Mark Lebedew bezwang den französischen Meister Montpellier HSC VB zum Auftakt der Gruppe A am Donnerstag nach 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (20:25, 20:25, 25:22, 25:23, 15:11). Es war der vierte Pflichtspiel-Sieg der Friedrichshafener in Serie. Ihre nächste Partie in der Königsklasse bestreiten sie am kommenden Mittwoch bei Vojvodina NS Neme Novi Sad in Serbien.

Neu-Ulm (dpa/lsw) -

