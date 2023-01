Die Bundesliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen werden ihr Playoff-Heimspiel in der Champions League in der ratiopharm Arena in Neu-Ulm bestreiten. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Die neue Spielstätte der Friedrichshafener am Bodensee-Airport entspreche nicht den internationalen Anforderungen, hieß es in der Mitteilung.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Das Team von Trainer Mark Lebedew trifft nach der erfolgreichen Gruppenphase in der Königsklasse auf den französischen Verein Tours VB. Das Playoff-Hinspiel soll am 8. Februar auswärts, das Rückspiel am 15. Februar zuhause stattfinden. Diese Termine muss der europäische Volleyballverband allerdings noch bestätigen.

Spielplan VfB Friedrichshafen

Mitteilung VfB Friedrichshafen