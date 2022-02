In Baden-Württemberg haben am Wochenende Gläubige vielerorts für den Frieden in der Ukraine gebetet. Nach dem Einmarsch Russlands hatten die katholischen und evangelischen Bischöfe im Land zum ökumenischen Gebet und zu verstärkten Friedensbemühungen aufgerufen. «Mit unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei den Menschen in der Ukraine, die an Leib und Leben bedroht sind», hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Für den Frieden gebetet wurde unter anderem auch in der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Gemeinde in Karlsruhe und in der russisch-orthodoxen Gemeinde in Baden-Baden.

