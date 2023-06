Änderungen beim Festival DAS FEST am Mount Klotz in Karlsruhe, bei dem vom 20. bis 23 Juli Stars wie Alvaro, Alligatoah und Rap-Revolutionär Casper auftreten. Statt Tones And I, die absagen mussten, spielt Freya Ridings auf der Hauptbühne vor Hauptact Rea Garvey.

Die britische Singer-Songwriterin Freya Ridings war 2017 mit der Ballade „Lost Without You“ in Großbritannien in den Single-Charts. Über eine Milliarde Streams weltweit und 47 Gold- und Platinauszeichnungen erreichte sie mit ihrem Debütalbum „Frya Ridings“. In Deutschland ist Ihre Single „Castles“ am bekanntesten. Sie wurde 2019 mit Gold für 100.000 Verkäufe ausgezeichnet. Ende April ist ihr Album „Blood Orange“ erschienen, mit dem sie an den Mount Klotz kommt.

„Mit diesem Album wollte ich Sachen sagen, bei denen ich mich schwertue, sie Menschen direkt ins Gesicht zu sagen“, erzählt sie zu der Entstehungsgeschichte des Albums. „Darum ging es mir bei 'Blood Orange': Mich selbst damit zu erschrecken, wie ehrlich Songs sein können„, so Freya Ridings weiter.

DAS FEST in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage beginnt bereits am 12. Juli mit DAS FEST AM SEE (ehemals VorFEST). Bis zum 18. Juli spielen regionale Bands allabendlich auf der Cafébühne am See, Eintritt frei. Das eigentlich Festival geht am Donnerstag, 20. Juli, mit Ridings und mit Rea Garvey als Hauptact auf der Hauptbühne los. Mit Alvaro Soler endet die 37. Auflage am 23. Juli. Am Start sind über 90 Bands, Künstlerinnen und Künstler.

www.dasfest.de