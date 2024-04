Nach dem kühlen und wechselhaften Wetter der vergangenen Tage soll es in Baden-Württemberg wieder wärmer werden. Das Wochenende gibt einen Vorgeschmack.

Stuttgart (dpa/lsw) - In den kommenden Tagen wird es wieder wärmer und sonniger in Baden-Württemberg. Am Wochenende können die Menschen mit Temperaturen bis 23 Grad rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Am Samstag wird es anfangs noch bewölkt, im Tagesverlauf soll sich dann aber vielerorts die Sonne durchsetzen. Es bleibt den Angaben zufolge trocken mit Höchstwerten zwischen 17 und 23 Grad. Am Sonntag ziehen dichte Wolken über Baden-Württemberg. Zeitweise kann es im Westen etwas regnen, sonst bleibt es den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge trocken. Im Südwesten werden Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad erwartet, im Nordosten zwischen 18 und 23 Grad.

Am Montag soll es laut DWD meist freundlich und trocken werden. Im Oberrheingraben und im Schwarzwald sind einzelne Schauer möglich. Der Wetterdienst prognostizierte Höchstwerte zwischen 16 und 23 Grad.

DWD-Vorhersage für Baden-Württemberg, Stand 6.59 Uhr