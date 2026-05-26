Baden-Württemberg Fremder Hund greift Mädchen und Hund beim Spielen an

Motorradfahrer beim Überholen schwer verletzt
Die Polizei sucht nach dem Halter des Hundes. (Symbolbild)

Ein Mädchen spielt mit einem Hund, als sie plötzlich von einem nicht angeleinten Hund angegriffen werden.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein elfjähriges Mädchen ist beim Spielen mit ihrem Hund in Schwäbisch Hall von einem fremden Hund angegriffen und verletzt worden. Das fremde Tier habe den Hund der Elfjährigen am Samstag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen selbst erlitt beim Versuch, die beiden Hunde zu trennen, leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge war der Hund des Kindes an der Leine, der andere nicht.

Nach dem Angriff soll sich die Elfjährige noch kurz mit dem Hundehalter unterhalten haben, ehe sie mit ihrem Vierbeiner nach Hause rannte. Ihr Hund habe den Angaben zufolge zu einem Tierarzt gebracht werden müssen. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des angreifenden Hundes.

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