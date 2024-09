Freiburgs Merlin Röhl muss beim 2:1 gegen Bochum vor der Pause vom Platz. Sein Trainer fürchtet, dass der offensive Mittelfeldspieler länger ausfällt.

Freiburg (dpa) - Freiburgs Trainer Julian Schuster sorgt sich nach dem 2:1 in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum um Jungstar Merlin Röhl. «Es sieht nicht so gut aus, mit der genaue Diagnose müssen wir abwarten, wir sind im Austausch», sagte der SC-Coach mit Blick auf die Auswechslung Röhls in der 39. Minute. Der 22 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler habe sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, teilte Schuster mit.

Röhl war bei einem Zweikampf unglücklich im Rasen hängen geblieben, Eren Dinkci ersetzte ihn. Ein Ausfall Röhls wäre schmerzhaft, ergänzte Schuster, «weil er in einer sehr guten Verfassung war». Am kommenden Samstag treten die Freiburger zum Landesduell beim 1. FC Heidenheim an.