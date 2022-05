Beim überraschenden Wechsel nach Freiburg zur kommenden Saison ging offenbar die Initiative von Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter aus. Er habe die Idee gehabt, sagte SC-Trainer Christian Streich vor dem Spiel gegen Union Berlin am Samstag dem TV-Sender Sky. «Wir haben miteinander gesprochen. Nur über diesen Weg ist das möglich. Ein Spieler von dieser Qualität, von dieser Historie, der muss von sich aus so etwas wollen. Er wollte unbedingt. Und dann wollten wir auch unbedingt, selbstverständlich», so Streich.

Freiburg (dpa) - Ginter kehrt zur kommenden Saison überraschend zu seinem Ausbildungsverein Freiburg zurück. Zuvor war der Verteidiger auch mit mehreren hochkarätigen Clubs in Verbindung gebracht worden.

