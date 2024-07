Als Nachfolger von Christian Streich tritt Julian Schuster beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in große Fußstapfen. Doch als Spieler und Co-Trainer konnte er sich einiges von Streich abschauen.

Schruns (dpa) - Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist sich sicher, viel von seinem Vorgänger Christian Streich gelernt zu haben. «Er hat mir 16 Jahre etwas mit auf den Weg gegeben, nicht explizit, aber natürlich haben wir uns sehr viel ausgetauscht und natürlich steckt in mir auch ganz viel Christian», sagte Schuster dem TV-Sender Sport1. Dabei sei man zwar nicht immer einer Meinung gewesen, aber das müsse auch nicht so sein, so Schuster am Rande des Trainingslagers im österreichischen Schruns.

Schuster war als Spieler 2008 nach Freiburg gewechselt, Streich war damals Co-Trainer der Breisgauer. Ab 2012 war Streich dann mehr als zwölf Jahre lang Cheftrainer, Schuster unter ihm zunächst weiter Spieler und auch Kapitän, ab 2018 dann Co-Trainer.