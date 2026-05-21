Baden-Württemberg Freiburgs Höfler spielt im Regionalliga-Team weiter

SC Freiburg - Aston Villa
Nicolas Höfler (M.) spielt künftig für die zweite Mannschaft des SC Freiburg.

Für Nicolas Höfler ist doch noch nicht Schluss. Der Routinier schnürt auch in der kommenden Saison die Fußballschuhe für den SC Freiburg - allerdings nicht mehr in der Bundesliga.

Freiburg (dpa/lsw) - Routinier Nicolas Höfler wird nach dem Ende seiner Profi-Karriere noch ein Jahr in der Regionalliga-Mannschaft des SC Freiburg weiterspielen. Das verkündete der Fußball-Bundesligist nach der Rückkehr vom verlorenen Europa-League-Finale. Er freue sich darauf, seine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an die jungen Spieler weiterzugeben, erklärte Höfler.

Der 36-Jährige wurde beim Empfang der Freiburger auf dem Messegelände besonders gefeiert. Der Sport-Club hatte das erste internationale Endspiel seiner Historie am Mittwoch in Istanbul mit 0:3 gegen den englischen Favoriten Aston Villa verloren. Für Höfler war es der letzte Einsatz für die SC-Profis.

Der Mittelfeldmann lief in insgesamt 383 Pflichtspielen für die erste Mannschaft der Badener auf. Er war als 15-Jähriger in den Nachwuchs des SC gewechselt. Dass er dem Verein erhalten bleiben würde, hatte der in Überlingen geborene Höfler zuvor schon angekündigt - in welcher Rolle, war bislang noch offen.

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