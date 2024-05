Freiburg (dpa/lsw) - Mit der Verpflichtung des österreichischen Mittelfeld-Talents Nicole Ojukwu treibt der SC Freiburg die Planungen für die kommende Saison in der Frauen-Fußball-Bundesliga voran. Die 18 Jahre alte Junioren-Nationalspielerin kommt vom österreichischen Erstligisten First Vienna zu den Badenern. Über die Vertragslänge machte der Sport-Club wie gewohnt in seiner Mitteilung am Dienstag keine Angaben. Nach Rückkehrerin Nia Szenk und Abwehrspielerin Julia Stierli ist Ojukwu der dritte Neuzugang vor der nächsten Spielzeit.

