Der Freiburger Kammerchor unter der Leitung von Lukas Grimm gibt am Sonntag, 17. Oktober, um 19 Uhr ein Herbstkonzert in der Marktkirche Bad Bergzabern unter dem Titel „The Wind among the Reeds – Musik über Zeit und Sehnsucht“.

Neben bekannteren Werken von Camille Saint-Saëns, Ralph Vaughan-Williams, Jean Sibelius und Gustav Holst erklingen zwei Uraufführungen. Lukas Grimm, aufgewachsen in Bad Bergzabern, hat Teile des Gedichtzyklus „The Wind among the Reeds“ des irischen Dichters William Butler Yeats von 1899 für Bariton, Chor und Kammerensemble gesetzt. Der Zyklus befindet sich in der Schwebe zwischen alter und neuer Zeit: Yeats beschwört die irische Sagenwelt mit ihren Mythen und Symbolen und spannt zugleich in expressiven Bildern voll imaginativer Kraft einen Bogen in die Zukunft.

Die zweite Neukomposition stammt von dem in Zürich und Mailand tätigen, aber ebenfalls aus Bad Bergzabern stammenden Komponisten Ludwig Berger. Als musikalisch hoch eindrucksvoll werden seine konzeptuellen Werke gepriesen, die sich meist elektroakustischer Elemente bedienen und sich thematisch zwischen urzeitlicher Botanik, urbanen Landschaften, japanischen Gärten und alpinen Gletschern bewegen. In „Avianizing Humans“, das er für den Freiburger Kammerchor geschrieben hat, werden die verschiedenen Geschwindigkeiten deutlich, in denen Lebewesen unterwegs sind. Vogelstimmen werden auf ein menschliches Zeitmaß verlangsamt, die Antwort der Menschen auf das der Vögel beschleunigt. So soll ein Dialog über Zeithorizonte hinweg entstehen.

Mit dem Freiburger Kammerchor treten der Bariton Cornelius Leenen, die Harfenistin Doesjka van der Linden, der Klarinettist Michal Lewkowicz, der Fagottist Robert Oros sowie die Cellistin Philine Lembeck auf.

Veranstalter des Konzerts ist das Bezirkskantorat Bad Bergzabern und Germersheim in Kooperation mit der Bergzaberner Buchlese. Thema sind die Übergänge zwischen Vergehen, Festhalten und Entstehen. Karten gibt es zu 12 Euro im Vorverkauf bei Spiel&Spaß in Bad Bergzabern, Telefon 06343 5174.