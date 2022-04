Mittelfeldspielerin Lina Bürger vom SC Freiburg wird ihre Karriere im Sommer beenden. «Leider bin ich körperlich nicht mehr in der Lage, Profisport zu betreiben und werde meine Fußballschuhe schweren Herzens an den Nagel hängen», sagte die 26-Jährige in einer Mitteilung des Frauenfußball-Bundesligisten vom Donnerstag. Bürger war im Sommer 2020 von der TSG 1899 Hoffenheim nach Freiburg gewechselt. Nach einem guten ersten Halbjahr beim SC verletzte sie sich schwer am Knie und befindet sich seither in Reha.

