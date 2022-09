Nach einer längeren Renovierung zeigt das Freiburger Augustinermuseum in der wieder eröffneten Gemäldegalerie die Ausstellung «Faszination Italien». Zu sehen sind 34 Gemälde von Künstlern wie Franz Xaver Winterhalter, Anselm Feuerbach, Emil Lugo, Johann Baptist Kirner und Max Wilhelm Roman. Das teilte das Museum am Donnerstag in Freiburg mit.

Freiburg (dpa/lsw) - Mittelmeer-Landschaften und die kräftigen Farben von „Bella Italia“ faszinierten die Künstler des 19. Jahrhunderts. Die Sehnsucht nach Italien war verbreitet, Künstler erkundeten die Gegenden um Rom und Neapel.

Die Ausstellung hat demnach drei Schwerpunkte: Alltag, Landschaft und Menschen. Präsentiert wird die Schau im Dachgeschoss des Augustinermuseums, das für Besucherinnen und Besucher fast vier Jahre lang unzugänglich war. Das Museum in der Innenstadt ist einer ehemaligen Klosterkirche untergebracht.

