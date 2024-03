Dem SC Freiburg reicht im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei West Ham United ein Remis, um erstmals in ein europäisches Viertelfinale einzuziehen. Ein wichtiger Spieler kehrt dabei zurück.

London (dpa/lsw) - Beim erneuten Versuch, erstmals in seiner Vereinsgeschichte ins Viertelfinale eines Europapokals einzuziehen, kann der SC Freiburg wieder auf den österreichischen Fußball-Nationalspieler Philipp Lienhart zurückgreifen. «Philipp Lienhart ist dabei», sagte SC-Trainer Christian Streich am Abend vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei West Ham United.

Fast zwei Monate nach einer Leistenoperation stehe der Innenverteidiger gegen den Club aus der Premier League erstmals wieder im Kader der Breisgauer, könne jedoch nur 20 bis 30 Minuten spielen. «Aber nicht von Anfang an», meinte Streich. Dagegen fehlt im London Stadium Mittelfeldspieler Noah Weißhaupt, beim 22-Jährigen nannte Streich die Belastungssteuerung als Grund.

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Freiburg reicht dem Sport-Club gegen West Ham ein Unentschieden, um zum ersten Mal ein europäisches Viertelfinale zu erreichen. «Wir wissen, dass wir morgen etwas Großes erreichen können. Aber wir müssen da jetzt davor nicht so viel darüber sprechen, sondern morgen die Arbeit machen», erklärte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein. In der vergangenen Saison war Freiburg im Achtelfinale der Europa League gegen Juventus Turin ausgeschieden.

Die Tabelle der Bundesliga

Neuigkeiten zum SC Freiburg

Der Spielerkader des SC Freiburg