Der SC Freiburg will gegen Celta Vigo an die starke Leistung vom Wochenende anknüpfen, der FSV Mainz 05 gegen Racing Straßburg eine beachtliche Serie fortsetzen.

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 stehen am Donnerstag vor großen europäischen Fußball-Abenden. Die Badener treten im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den spanischen Club Celta Vigo an (21.00 Uhr/RTL). An die gute Leistung, die sie trotz ihrer 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München in der Bundesliga am vergangenen Wochenende gezeigt hat, will die Mannschaft von Trainer Julian Schuster dabei anknüpfen.

Die Mainzer bekommen es im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League mit dem französischen Vertreter Racing Straßburg zu tun (21.00 Uhr/RTL+). Die Rheinhessen hoffen dabei auf das neunte Spiel ohne Niederlage in Serie.