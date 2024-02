Nach dem Krimi-Sieg gegen Lens wartet im Achtelfinale ein alter Bekannter auf den Sport-Club. Die Erinnerungen an den Conference-League-Sieger von 2023 sind allerdings nicht besonders gut.

Nyon (dpa/lsw) - Für den SC Freiburg kommt es im Achtelfinale der Europa League zu einem schnellen Wiedersehen mit West Ham United. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Freitag in Nyon. Demnach treffen die Badener am 7. und 14. März auf den englischen Premier-League-Club. Der Bundesligist tritt dabei zuerst zu Hause an.

Bereits in der Gruppenphase hatten sich Freiburg und West Ham gegenübergestanden. Der SC hatte beide Vorrundenspiele gegen den Conference-League-Sieger von 2023 verloren und die Gruppe A als Zweiter abgeschlossen. In den Playoffs setzten sich die Breisgauer am Donnerstag spektakulär gegen den RC Lens aus Frankreich durch. Nach dem 0:0 im Hinspiel lagen sie im Rückspiel schon 0:2 zurück und gewannen noch mit 3:2 nach Verlängerung.

«Irgendwie ist es doof, dass du im Achtelfinale wieder gegen den Gruppengegner spielen kannst», sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter, der die Vorrunde allerdings verletzt verpasst hatte. «Wir können da mit breiter Brust hinfahren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir weiterkommen und dann einen anderen Gegner bekommen.»

Das Endspiel der Europa League findet am 22. Mai in Dublin statt.

