Gute Nachricht für den SC Freiburg vor dem Europapokal-Knaller in Braga: Abwehrchef Matthias Ginter und drei weitere Leistungsträger sind wieder einsatzbereit.

Braga (dpa) - Der SC Freiburg kann im Halbfinal-Hinspiel der Europa League wieder auf seine zuletzt angeschlagenen Leistungsträger setzen. Matthias Ginter, Johan Manzambi, Yuito Suzuki und Jordy Makengo sind allesamt mit nach Portugal gereist. «Wir können wieder voll mit ihnen planen», sagte Trainer Julian Schuster vor der Partie bei Sporting Braga am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Die kurze Erholungsphase habe dem Quartett gutgetan.

Am vergangenen Wochenende waren die vier Profis geschont worden - prompt setzte es in der Fußball-Bundesliga eine 0:4-Klatsche bei Borussia Dortmund. Drei Tage zuvor hatten die Freiburger eine bittere 1:2-Niederlage nach Verlängerung im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart kassiert.

Für den Sport-Club ist es schon jetzt die erfolgreichste Europapokal-Saison der Vereinsgeschichte. Er verspüre vor dem Halbfinal-Hinspiel «große Dankbarkeit, hohe Motivation und große Vorfreude», sagte Coach Schuster. Die Badener werden in Braga von rund 2.000 Auswärtsfans unterstützt.