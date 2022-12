Der SC Freiburg bestreitet im Trainingslager in Spanien Testspiele gegen den FC Basel und den Hamburger SV.

Freiburg/Sotogrande (dpa/lsw) - Der Schweizer Erstligist Basel ist am 7. Januar (15.00 Uhr) in Sotogrande Gegner für eine Partie über 4 mal 30 Minuten, wie der badische Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.

Auf Zweitligist HSV trifft die Mannschaft von Trainer Christian Streich am 13. Januar (15.00 Uhr) über 4 mal 35 Minuten. Vom 4. bis 14. sind die Freiburger im Trainingslager.

Das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause steht am 21. Januar beim VfL Wolfsburg an.

Bundesliga-Tabelle

Kader SC Freiburg