Nach einem denkwürdigen Abend im Europapokal geht es für den SC in der Bundesliga weiter. Zum Abschluss des 23. Spieltags treten die Badener in Augsburg an.

Freiburg (dpa/lsw) - Drei Tage nach dem denkwürdigen Einzug ins Achtelfinale der Europa League ist der SC Freiburg schon wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Beim FC Augsburg wollen die Badener am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) ihre Serie von derzeit vier Liga-Spielen ohne Sieg beenden und sich wieder näher ans obere Tabellendrittel heranschieben.

Offensivtalent Merlin Röhl ist nach abgesessener Rotsperre nun auch wieder in der Liga spielberechtigt. Wie gut die Freiburger die Strapazen des Europapokal-Krimis gegen den RC Lens verkraftet haben, dürfte aber spannend zu sehen sein. Gegen die Franzosen hatte sich der SC am Donnerstag nach einer Aufholjagd erst in der Verlängerung mit 3:2 durchgesetzt.

