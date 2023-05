Im Gegensatz zum 1:5 im Halbfinale des DFB-Pokals setzt Trainer Christian Streich im Heimspiel des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig von Beginn an auf Vincenzo Grifo. Der italienische Nationalspieler war am Dienstag im Duell mit den Sachsen erst nach 20 Minuten für Kiliann Sildillia eingewechselt worden, als Leipzig bereits mit 2:0 geführt hatte.

Freiburg (dpa) - Ritsu Doan und Philipp Lienhart stehen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht im Kader der Breisgauer. Sie werden in der Partie zweier Mannschaften, die um die Champions-League-Plätze kämpfen, von Noah Weißhaupt und Manuel Gulde ersetzt.

Gäste-Coach Marco Rose muss auf Josko Gvardiol verzichten. Der Kroate steht wegen muskulärer Probleme nicht im Kader, wie der Club mitteilte. Zudem sitzt Marcel Halstenberg zunächst nur auf der Bank. Anstelle des Duos beginnen Mohamed Simakan und Lukas Klostermann.

