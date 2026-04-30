Für den SC Freiburg steht das nächste Highlight an. Im berühmten Felsenstadion von Braga wollen sie dafür sorgen, dass zumindest ein Final-Traum am Leben bleibt.

Braga (dpa) - Für den SC Freiburg geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem dramatischen Halbfinal-Aus im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart vor einer Woche und der Bundesliga-Klatsche bei Borussia Dortmund am Sonntag sind die Badener nun wieder auf der internationalen Fußball-Bühne gefordert.

Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League tritt der SC am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei Sporting Braga in Portugal an. Schon jetzt ist es die erfolgreichste Europapokal-Saison der Freiburger Clubhistorie. Im berühmten Felsenstadion wollen sich die Breisgauer eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gegen Braga in einer Woche erarbeiten und ihren Final-Traum am Leben halten.