Baden-Württemberg Freiburg im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gefordert

Julian Schuster
Der SC Freiburg und Trainer Julian Schuster treten am Donnerstag in Braga an. (Archivbild)

Für den SC Freiburg steht das nächste Highlight an. Im berühmten Felsenstadion von Braga wollen sie dafür sorgen, dass zumindest ein Final-Traum am Leben bleibt.

Braga (dpa) - Für den SC Freiburg geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem dramatischen Halbfinal-Aus im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart vor einer Woche und der Bundesliga-Klatsche bei Borussia Dortmund am Sonntag sind die Badener nun wieder auf der internationalen Fußball-Bühne gefordert.

Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League tritt der SC am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei Sporting Braga in Portugal an. Schon jetzt ist es die erfolgreichste Europapokal-Saison der Freiburger Clubhistorie. Im berühmten Felsenstadion wollen sich die Breisgauer eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gegen Braga in einer Woche erarbeiten und ihren Final-Traum am Leben halten.

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