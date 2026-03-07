Den SC Freiburg erwartet am Samstag eine knifflige Aufgabe. Der VfB Stuttgart tritt auswärts an. Auf der Ostalb duellieren sich ein Abstiegskandidat und ein Champions-League-Anwärter.

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg kämpft um wichtige Punkte für den Europapokal, ein Duo um Zähler für die Champions League und der 1. FC Heidenheim gegen den Abstieg. Alle vier baden-württembergischen Fußball-Bundesligisten sind diesmal am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) im Einsatz.

Die Freiburger treten im heimischen Stadion gegen Bayer Leverkusen an und wollen ihren Rückstand von zehn Punkten auf den Tabellensechsten verkürzen. Der VfB Stuttgart ist zur gleichen Zeit beim 1. FSV Mainz 05 zu Gast und kann den nächsten Schritt Richtung Königsklasse machen.

Heidenheim trifft als Schlusslicht auf den Tabellendritten und Champions-League-Anwärter TSG 1899 Hoffenheim. Die Schwaben brauchen eine Überraschung, um wieder in den Kampf um den Ligaverbleib zurückzukehren.