Neuer Rasen, neues Glück? Gegen Augsburg wollen die Freiburger auch die Klatsche aus dem vergangenen Heimspiel vergessen machen. Trainer Schuster warnt allerdings vor dem FCA.

Freiburg (dpa/lsw) - Die Nationalspieler sind gesund zurückgekehrt, außer den Langzeitverletzten alle Profis fit. Personell hat sich beim SC Freiburg vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) also nichts verändert. Neu ist bei der Partie gegen die Fuggerstädter aber die Spielfläche.

«Man hat gesehen, dass die Wurzeln nicht so in die Tiefe gewachsen sind», sagte SC-Trainer Julian Schuster über den bisherigen Rasen im Europa-Park Stadion, der nach dem vergangenen Heimspiel gegen den FC St. Pauli (0:3) ausgetauscht worden war. «Wir waren im Dreisamstadion sehr verwöhnt. Im neuen Stadion ist es für die Greenkeeping-Abteilung anspruchsvoller.» Schuster hofft, dass der neue Rasen schnell «die Widerstandsfähigkeit hat, und dass er für uns und den Gegner zu einem gut bespielbaren Untergrund wird».

Von seiner Mannschaft und den Fans wünscht sich der Freiburger Coach Geduld. Die Augsburger hätten sich nach einer Systemumstellung nach der Klatsche beim 1. FC Heidenheim (0:4) Ende September stabilisiert und «vor allem zuhause ordentliche Leistungen gezeigt». Zuletzt gewannen sie mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach.