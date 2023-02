Nach der Euphorie um den Achtelfinal-Gegner in der Europa League ist der Fokus des SC Freiburg nun wieder auf die Fußball-Bundesliga gerichtet. Im Heimspiel heute gegen Bayer Leverkusen peilt das Team von Trainer Christian Streich den vierten Pflichtspielsieg nacheinander an. Im März stehen die Duelle mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin an.

Freiburg (dpa/lsw) - Kapitän Christian Günter wird gegen Leverkusen fehlen. Der Linksverteidiger muss eine Gelbsperre absitzen. Damit endet Günters Serie von 134 Bundesliga-Startelfeinsätzen in Serie, bei allen Pflichtspielen waren es insgesamt sogar 153. Wer den Leistungsträger ersetzen wird, ließ Streich noch offen.

Kader SC Freiburg