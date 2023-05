Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg tritt zum vorletzten Auswärtsspiel der Saison beim 1. FC Union Berlin an. Gegen die Köpenicker geht es für das Team von Trainer Christian Streich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um wichtige Punkte für den erstmaligen Einzug in die Champions League. Union ist Tabellenvierter, Freiburg Fünfter. Nach Punkten liegen beide Mannschaften gleichauf, das Duell an der Alten Försterei dürfte entsprechend brisant werden. Die Berliner sind allerdings extrem heimstark. Seit Februar 2022 haben sie im eigenen Stadion kein Liga-Spiel mehr verloren.

