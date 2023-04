Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Freiburg erwartet die Bayern, es ist das nächste Topspiel in der Fußball-Bundesliga. Kersten Beyer hat zwei Fans der Clubs zum Rededuell aufgefordert: den Rülzheimer Hermann Baumgart und den Kandeler Heinz Trauth. Wie weit geht ihre Vereinsliebe? Was schätzen sie am anderen Verein?

Spitzenspiel im erstmals ausverkauften neuen Europa-Park Stadion: Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der Rangfünfte SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga Spitzenreiter Bayern München.