Der SC Freiburg nimmt aus dem Spiel gegen Bayern München viel Positives mit in den Europa-League-Hit gegen Celta Vigo. Für einen Mittelfeldmann ist die Saison vermutlich aber gelaufen.

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg will im ersten Europapokal-Viertelfinale seiner Historie an die starke Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen. Die Vorstellung gegen den FC Bayern München (2:3) nehme man als «Messlatte», sagte Trainer Julian Schuster. An dieser wolle man sich auch im Hinspiel der Europa League gegen Celta Vigo am Donnerstag (21.00 Uhr/ RTL) orientieren.

Gegen die Bayern hatten die Freiburger in der Fußball-Bundesliga nach einer 2:0-Führung zuletzt zwar noch verloren, über 70 Minuten aber eine beachtliche Leistung gezeigt. Am Sonntag und Montag habe die Niederlage «noch richtig weh getan», meinte Stürmer Lucas Höler. Seitdem gehe der Blick aber auf das nächste «absolute Highlight-Spiel», sagte er vor dem Duell mit den Spaniern.

Muss am Knie operiert werden: Mittelfeldspieler Patrick Osterhage. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa

Osterhage droht Saison-Aus

Auf Mittelfeldspieler Patrick Osterhage müssen die Breisgauer gegen Celta Vigo verzichten. Der 26-Jährige muss sich einem Eingriff am Knie unterziehen und wird dem Sport-Club laut Trainer Schuster in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Osterhage habe «lange unter Schmerzen gespielt und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt», erklärte der Coach. Man wolle ihm nun Zeit zur Genesung geben und ihn nicht unter Druck setzen.