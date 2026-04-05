Nach der WM-Qualifikation mit Bosnien plant VfB-Stürmer Ermedin Demirovic eine Freibier-Aktion für die Stuttgarter Fans. Auch für Anhänger, die kein Bier trinken, soll gesorgt werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sein Freibier-Versprechen an die Fans für die gemeisterte WM-Qualifikation mit Bosnien-Herzegowina hat VfB-Stürmer Ermedin Demirovic nicht vergessen. Wie, wo und wann er es umsetzen wird, ist aber offen. «Es ist nicht so einfach zu sagen, ich organisiere jetzt Freibier im Stadion», sagte Demirovic nach dem 0:2 des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund und kündigte an: «Wir werden eine gute Lösung finden, wo das Versprechen eingelöst wird. Ich werde mein Wort halten.» Er sei zusammen mit dem Verein in der Planung.

Demirovic selbst trinkt keinen Alkohol

Schon vor den entscheidenden Qualifikationsspielen hatte Demirovic seine Ansage gemacht. Auch anti-alkoholische Getränke soll es auf seine Kosten geben. «Ich habe mir schon einiges anhören müssen, auch zu Hause, weil es eigentlich gegen meinen Lebensstil spricht. Ich trinke selber keinen Alkohol», sagte der Stürmer. «Ich möchte aber auch keine Spaßbremse für andere sein, die es gerne trinken.»

Erst zum zweiten Mal in der Verbandshistorie nach 2014 in Brasilien qualifizierte sich Bosnien-Herzegowina für die Weltmeisterschaft. Die Bedeutung sei immens. «Es sind Momente, die für die Ewigkeit bleiben, die ich später meinen Kindern erzählen werde», schilderte Demirovic. Selbst nachts um 3 Uhr oder 4 Uhr hätten «gefühlt 150.000 Menschen auf der Straße» gefeiert.

Demirovic: Qualifikation wie ein WM-Titel

«Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Vorfreude in mir herrscht oder im ganzen Land herrscht», erzählte der 28-Jährige. «Das kann man hier natürlich nicht ganz nachvollziehen, weil es hier Normalität ist, bei einer WM dabei zu sein. Für uns ist es gefühlt der Weltmeisterschaftstitel.»

Ermedin Demirovic siegte mit Bosnien gegen Italien. Foto: Armin Durgut/dpa

Mit 4:1 im Elfmeterschießen hatte sich Bosnien im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Italien durchgesetzt. Demirovic hatte zur Startelf gezählt, war aber vor dem Elfmeterschießen in der Verlängerung ausgewechselt worden. Die Bosnier spielen nun bei der WM im Sommer in Gruppe B gegen Kanada, Katar und die Schweiz. Die Weltmeisterschaft steigt vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada.