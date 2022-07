Für die deutsche Marine ist künftig die neu gebaute Fregatte «Rheinland-Pfalz» im Einsatz. Mit einer feierlichen Zeremonie stellt die Bundeswehr das Kriegsschiff am Mittwoch (14.00 Uhr) am Marinestützpunkt in Wilhelmshaven in Dienst. Als Gast wird unter anderem der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) erwartet. Die Fregatte ist das letzte von insgesamt vier neuen Schiffen der Klasse F125. Künftig sollen diese etwa bei der Seeraumüberwachung in Krisenregionen und Embargokontrollen weltweit eingesetzt werden, wie die Marine mitteilte.

