Die Isarwelle in Plattling ist ihre: Die 16-jährige Merle Hauser aus Schweigen-Rechtenbach ist Deutsche Junioren-Meisterin im Kanu-Freestyle. Im letzten von drei 45 Sekunden langen Finalläufen gelang ihr alles, mit 320 Punkten lag sie um 80 Punkte vor der bis dahin Führenden und toppte als Siegerin aller Klassen (neun Konkurrentinnen) ihr Ergebnis von 2019. Da war sie mit fünf Punkten Rückstand auf die Gesamtsiegerin Erste der U18 gewesen. Als neues Element zeigte sie eine 360-Grad-Drehung mit folgendem Loop. Wegen Corona war die DM verlegt worden, in Plattling waren am Samstag einige Regeln einzuhalten. Bei der Siegerehrung trug Hauser einen Nasen-Mund-Schutz. Wegen Corona war sie schon nach acht Monaten im März vom Austauschjahr in Chile, wo sie in einer Gastfamilie lebte, zur Schule ging und Spanisch lernte, zurückgekommen. Sie bleibt noch ein paar Tage in Bayern, will wandern und Fahrrad fahren. Im neuen Schuljahr wechselt sie an das Technische Gymnasium in Neustadt. Die DM zählt als Quali im Deutschen Kanu-Verband zur EM (im Oktober in Frankreich), die auf der Kippe steht.