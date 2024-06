Lieder wie „Luzi Lindwurm“, „Anne Kaffeekanne“ oder „Ping Pong Pinguin“ gehören zum Soundtrack so mancher Kindheit. Seine ersten Lieder schrieb Fredrik Vahle in den 1970er-Jahren bei der Arbeit mit einer Gruppe lernbehinderter Kinder. Und auch mit bald 82 Jahren animiert er mit den Songs selbst Eltern zum Mitsingen.

Den Liedermacher live zu erleben, wie es am Samstagnachmittag im Karlsruher Tollhaus möglich ist, macht besonders viel Spaß. Spontan und fantasievoll serviert er seinen jungen Zuschauern kein fertiges Programm, sondern geht auf ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Dabei wechseln sich ruhige Momente zum Zuhören und ausgelassene zum Mitmachen ab. Dazu holt er Kinder auch schon mal auf die Bühne. Und weil die poetischen Songs von Fredrik Vahle, Professor für Germanistik an der Uni in Gießen, nicht nur lärmig lustig sind, sondern Mut machen oder zu Toleranz und Miteinander aufrufen, bleiben sie seinen Fans auch im Erwachsenenalter noch im Ohr.

Termin

Fredrik Vahle tritt mit Liedern und Geschichten für Kinder von 3 bis 8 Jahren am Samstag, 8. Juni, um 15 Uhr im Karlsruher Tollhaus auf.