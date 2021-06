Das Museum unter dem Trifels in Annweiler zeigt bis 18. Juli eine Ausstellung mit Porträts von Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht. Gemalt haben sie 18 zeitgenössische Künstlerinnen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Die Bilder waren bereits im Herbst 2018 zum Jubiläum „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“ in Herxheim zu sehen. Am 19. Januar 1919 konnten Frauen zum ersten Mal in Deutschland wählen und gewählt werden. Es waren die ersten demokratischen, allgemeinen, gleichen geheimen und direkten Wahlen in Deutschland. Die damaligen Protagonistinnen und ihr mutiger Kampf für das Frauenwahlrecht sind fast vergessen. Jede der beteiligten Künstlerinnen hat sich für eine Wahlrechtskämpferin entschieden und ausgehend von einer historischen Fotografie ein Porträt angefertigt. Texttafeln zu den Gemälden geben einen Überblick über das Wirken der Frauen. Außerdem ist Gaby Burckhardt mit ihrem Kunstprojekt „Stixel“ vertreten. Die Textilkünstlerin hat für die Ausstellungprägnante Zitate der 18 porträtieren Frauen als QR-Codes gestickt, die sich mit einem Smartphone decodieren lassen.

Termin

„100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland “ bis 18. Juli im Museum unterm Trifels in Annweiler, Am Schipkapass 4, Telefon 06346-9659760, museum@annweiler.de: Mi-Sa 13-17 Uhr, So 10-17 Uhr.