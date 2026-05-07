Baden-Württemberg Frauenleiche in Auto entdeckt – mögliches Verbrechen

Motorradunfall in Nauen
Die Polizei befindet sich nach dem Fund einer Frauenleiche im Großeinsatz. (Symbolbild)

Ein Passant findet eine tote Frau in einem Auto bei Bad Rappenau. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus und ermittelt vor Ort.

Bad Rappenau (dpa/lsw) - Auf einem Feldweg in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist eine tote Frau in einem Auto entdeckt worden. Die Polizei könne aufgrund der Auffindesituation ein Verbrechen nicht ausschließen, sagte eine Sprecherin. Die Leiche sei am Morgen von einem Passanten entdeckt worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Polizei befindet sich in einem Großeinsatz. Aktuell ermitteln vor Ort die Kriminalpolizei und die Spurensicherung. Eine Fahndung nach einem möglichen Täter gab es in den Mittagsstunden nicht. Der Bereich nahe der Landstraße 1107 wurde großflächig abgesperrt. Der Autoverkehr war dadurch allerdings nicht betroffen. Der Auffindeort liegt in einem landwirtschaftlichen Gebiet zwischen den Teilorten Fürfeld und Bonfeld in Bad Rappenau.

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