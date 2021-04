Die 31-jährige Wörtherin Marlene Zapf, die in der Handball-Bundesliga beim TuS Metzingen spielt, ist im 22-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Henk Groener für die beiden WM-Play-offs gegen Portugal. Am Sonntag begann das Trainingslager in Frankfurt, am Freitag, 16. April, fliegt die Auswahl nach Portugal. Das erste Spiel beginnt am Samstag um 21.30 Uhr in Luso, das Rückspiel am Dienstag, 20. April, um 17.30 Uhr in Hamm statt. Zapf hat in 86 Länderspielen 194 Tore erzielt.